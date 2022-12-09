Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка

Яку гречку можна просто запарити

Це звична нам всім темна гречана крупа. Річ у тім, що вона потрапляє на наші прилавки вже напівготовою, адже проходить первісну обробку.

Щоб приготувати кашу з такої крупи, її не треба варити. Досить просто залити окропом, накрити кришкою і зачекати. В гречку вбереться вода і вона буде готовою до споживання.

Цей спосіб має багато переваг, адже гречана каша таким способом виходить розсипчастою і дуже смачною.

Темну гречку можна просто залити окропом (фото: freepik)

Цікаво, що таку крупу можна навіть заливати холодною водою, бульйоном чи соком. Залиште її на ніч під кришкою, і на ранок порадуйте себе смачним і поживним сніданком.

Яку гречку варити обов’язково

Мова йде про необроблену крупу, вона біла чи зелена і рідше зустрічається в продажу. Частіше за все таку можна придбати на ринку.

Каша з цієї крупи має в’язку консистенцію, і дуже смачно її додавати в суп.

Білу гречку треба варити (фото: pixabay)