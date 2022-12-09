UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка

Яку гречку треба і не треба варити (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Більшість круп ми звикли в пропорції 1 до 2 і до повного википання води. Але з гречкою ця формула працює не завжди.

Як же треба готувати цю українську кашу – читайте нижче в матеріалі Styler.

Яку гречку можна просто запарити

Це звична нам всім темна гречана крупа. Річ у тім, що вона потрапляє на наші прилавки вже напівготовою, адже проходить первісну обробку.

Щоб приготувати кашу з такої крупи, її не треба варити. Досить просто залити окропом, накрити кришкою і зачекати. В гречку вбереться вода і вона буде готовою до споживання.

Цей спосіб має багато переваг, адже гречана каша таким способом виходить розсипчастою і дуже смачною.

Темну гречку можна просто залити окропом (фото: freepik)

Цікаво, що таку крупу можна навіть заливати холодною водою, бульйоном чи соком. Залиште її на ніч під кришкою, і на ранок порадуйте себе смачним і поживним сніданком.

Яку гречку варити обов’язково

Мова йде про необроблену крупу, вона біла чи зелена і рідше зустрічається в продажу. Частіше за все таку можна придбати на ринку.

Каша з цієї крупи має в’язку консистенцію, і дуже смачно її додавати в суп.

Білу гречку треба варити (фото: pixabay)

Раніше ми писали, що буде з цінами на гречку.

Крім того читайте, чи можна часто їсти вермішель швидкого приготування.

Читайте РБК-Україна в Google News
гречка