Какую гречку нужно варить, а какую можно просто запарить: известная ошибка

Какую гречку можно просто запарить

Это привычная нам всем темная гречневая крупа. Дело в том, что она попадает на наши прилавки уже полуготовой, потому что проходит первоначальную обработку.

Чтобы приготовить кашу из такой крупы, ее не нужно варить. Достаточно просто залить крутым кипятком, накрыть крышкой и подождать. В гречку впитается вода и она будет готова к употреблению.

Этот способ имеет много преимуществ, ведь гречневая каша таким способом получается рассыпчатой и вкусной.

Темную гречку можно просто залить крутым кипятком (фото: freepik)

Интересно, что такую крупу можно даже заливать холодной водой, бульоном или соком. Оставьте ее на ночь под крышкой, и к утру порадуйте себя вкусным и питательным завтраком.

Какую гречку варить обязательно

Речь идет о необработанной крупе, она белая или зеленая и реже встречается в продаже. Чаще всего такую можно приобрести на рынке.

Каша из этой крупы имеет вязкую консистенцию и очень вкусно ее добавлять в суп.

Белую гречку нужно варить (фото: pixabay)