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Какую гречку нужно варить, а какую можно просто запарить: известная ошибка

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 11:16
Какую гречку нужно варить, а какую можно просто запарить: известная ошибка Какую гречку нужно и не нужно варить (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Большинство круп мы привыкли в пропорции 1 к 2 и до полного выкипания воды. Но с гречкой эта формула работает не всегда.

Как нужно готовить эту украинскую кашу – читайте ниже в материале Styler.

Какую гречку можно просто запарить

Это привычная нам всем темная гречневая крупа. Дело в том, что она попадает на наши прилавки уже полуготовой, потому что проходит первоначальную обработку.

Чтобы приготовить кашу из такой крупы, ее не нужно варить. Достаточно просто залить крутым кипятком, накрыть крышкой и подождать. В гречку впитается вода и она будет готова к употреблению.

Этот способ имеет много преимуществ, ведь гречневая каша таким способом получается рассыпчатой и вкусной.

Какую гречку нужно варить, а какую можно просто запарить: известная ошибка

Темную гречку можно просто залить крутым кипятком (фото: freepik)

Интересно, что такую крупу можно даже заливать холодной водой, бульоном или соком. Оставьте ее на ночь под крышкой, и к утру порадуйте себя вкусным и питательным завтраком.

Какую гречку варить обязательно

Речь идет о необработанной крупе, она белая или зеленая и реже встречается в продаже. Чаще всего такую можно приобрести на рынке.

Каша из этой крупы имеет вязкую консистенцию и очень вкусно ее добавлять в суп.

Какую гречку нужно варить, а какую можно просто запарить: известная ошибка

Белую гречку нужно варить (фото: pixabay)

Раньше мы писали, что будет с ценами на гречку.

Кроме того, читайте, можно ли часто есть вермишель быстрого приготовления.

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