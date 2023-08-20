Якщо зустріли такого чоловіка - втікайте. Три найгірші типи

Маніпулятор

Такі чоловіки ефектні, привабливі харизматичні і гарно залицяються. Вони користуються тим, що жінка закохана і засліплена, тому не може тверезо мислити.

Однак дуже скоро вони показують свою справжню натуру. Все погане, що відбувається в стосунках, маніпулятор майстерно покладає на жінку. І вона починає вірити, що у всьому винна сама - недостатньо хороша господиня, невміла коханка, недостатньо гарна для нього, погана мати.

Як розпізнати маніпулятора?

Вже на початку стосунків він то зникає, то з'являється знову, грає в "тепло-холодно", критикує і водночас осипає вас компліментами. Він постійно змагається в парі, шукає співчуття, обмежує зовнішні контакти жінки.

Тиран

Спочатку він справляє враження сильної особистості, яка вміє брати на себе відповідальність, проявляти турботу, приймати рішення і захищати. За таких радісно виходять заміж, щоб бути мов "за кам'яною стіною".

Але що відбувається далі? Чоловік-тиран здатен повністю пригнітити жінку і перетворити її життя на існування. Спочатку він наполягатиме, щоб жінка кинула роботу, потім почне перевіряти її листування, намагатиметься обмежити від зовнішніх контактів, контролюватиме кожен її крок.

Як розпізнати тирана на ранніх порах?

Від такого ви почуєте часту та безпідставну критику, він формуватиме у вас почуття власної неспроможності, занижуватиме самооцінку, контролюватиме коло спілкування.

Невдаха

Невдаха любить виправдовувати свою бездіяльність якоюсь дивною ідеологією, на кшталт "всі багаті - крадії". Він переконаний, що любити його мають всупереч усьому і просто тому, що він такий є.

Невдахи відрізняються тим, що заздрять чужому успіху, ненавидять усіх і вся, не вірять у себе і просто не вміють заробляти гроші. Вони уміють лише давати обіцянки, що скоро все зміниться, і ви будете жити, ні в чому собі не відмовляючи. Якщо вони знаходять якусь роботу, то не затримуються на ній.

Як розпізнати такого типа?

Чоловік-невдаха постійно скаржиться на життя, не виконує свої обіцянки, не вкладається в вас, при цьому контролює та принижує.