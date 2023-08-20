Если встретили такого мужчину - бегите. Три худших типа

Манипулятор

Такие мужчины эффектны, привлекательны харизматичны и красиво ухаживают. Они пользуются тем, что женщина влюблена и ослеплена, поэтому не может здраво мыслить.

Однако очень скоро они показывают свою истинную натуру. Все плохое, что происходит в отношениях, манипулятор мастерски возлагает на женщину. И она начинает верить, что во всем виновата сама - недостаточно хорошая хозяйка, неумелая любовница, недостаточно хороша для него, плохая мать.

Как распознать манипулятора?

Уже в начале отношений он то исчезает, то появляется снова, играет в тепло-холодно, критикует и одновременно осыпает вас комплиментами. Он постоянно соперничает в паре, ищет сочувствия, ограничивает внешние контакты женщины.

Тиран

Сначала он производит впечатление сильной личности, умеющей брать на себя ответственность, проявлять заботу, принимать решения и защищать. За таких радостно выходят замуж, чтобы быть как "за каменной стеной".

Но что происходит дальше? Мужчина-тиран способен полностью подавить женщину и превратить ее жизнь в существование. Сначала он будет настаивать, чтобы женщина бросила работу, потом начнет проверять ее переписку, попытаться ограничить внешние контакты, контролировать каждый ее шаг.

Как распознать тирана на ранних порах?

От такого вы услышите частую и безосновательную критику, он будет формировать в вас чувство собственной несостоятельности, занижать самооценку, контролировать круг общения.

Неудачник

Неудачник любит оправдывать свое бездействие какой-то странной идеологией, типа "все богатые - воры". Он убежден, что любить его должны вопреки всему и просто потому, что он такой есть.

Неудачники отличаются тем, что завидуют чужому успеху, ненавидят всех и вся, не верят в себя и просто не умеют зарабатывать деньги. Они умеют только давать обещания, что скоро все изменится, и вы будете жить, ни в чем не отказывая. Если они находят какую-нибудь работу, то не задерживаются на ней.

Как распознать этот тип?

Человек-неудачник постоянно жалуется на жизнь, не выполняет свои обещания, не вкладывается в вас, при этом контролирует и унижает.