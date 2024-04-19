Якщо всюди шерсть та безлад: 3 поради, які допоможуть прибирати

Навіть у найкращі часи важко знайти час і мотивацію, щоб підтримувати ідеальну чистоту в оселі, не кажучи вже про те, що у вас є собака. Неможливо обійти той факт, що собаки є експертами у створенні безладу. Випадково перекинувши щось або принісши бруд з вулиці, вони часто залишають вам щось, що потрібно прибирати.

Про те, як полегшити прибирання за собакою вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BARK Post .

Заохочуйте хорошу поведінку

Найкращий спосіб підтримувати чистоту в домі - це не допускати його забруднення, наскільки це можливо. Якщо ви не встановлюєте жодних меж для свого собаки, не дивно, що ситуація в домі швидко виходить з-під контролю.

Ось чому дуже важливо навчити собаку розрізняти прийнятну і неприйнятну поведінку.

Навчити собаку правильно поводитися в приміщенні не так вже й складно. Все зводиться до того, щоб пояснити різницю між так званою "хорошою" і "поганою" поведінкою і дати собаці причину, чому вона обирає першу, а не другу.

Саме тут багато власників собак помиляються. Вони вдаються до покарання собаки за погану поведінку, замість того, щоб використовувати позитивне підкріплення для заохочення хорошої поведінки.

Фахівці з догляду за домашніми тваринами рекомендують позитивне підкріплення, оскільки це не тільки більш здоровий і гуманний метод дресирування собак, але й набагато ефективніший у заохоченні бажаної поведінки та мінімізації небажаної поведінки.

Позитивне підкріплення полягає в тому, щоб винагороджувати собаку щоразу, коли він поводиться добре. Ви можете похвалити його словами заохочення, обійняти або пригостити спеціальними ласощами.

Поступово собака зрозуміє, як ви хочете, щоб він поводився, і ви почнете помічати набагато менше безладу після нього.

Візьміть линяння під контроль

Навіть якщо ваш собака поводиться ідеально, вам все одно доведеться прибирати всю шерсть, яку він скидає. Як ви добре знаєте, собача шерсть може потрапити в кожну щілину вашого будинку.

Прибирати її найскладніше, адже часто її важко помітити. Хоча линяння - це цілком природний процес для собак, який ви не можете зупинити, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб краще його контролювати.

Для початку, регулярне розчісування шерсті собаки гребінцем або щіткою допоможе звести до мінімуму кількість шерсті, що випадає. Якщо ж линяння надмірне або значно збільшилося, це може бути ознакою серйозної проблеми зі здоров'ям.

Іноді потрібно просто змінити раціон, щоб забезпечити правильний баланс поживних речовин. Щоб з'ясувати причину надмірної линьки, бажано проконсультуватися з ветеринаром.

Використовуйте огорожу для собак у приміщенні під час прибирання

Коли ви намагаєтеся прибрати в будинку, останнє, чого ви хочете, це щоб ваша собака відволікала вас або влаштовувала безлад в іншій кімнаті.

Ось чому власникам собак радять використовувати собачу огорожу під час прибирання. Просто встановіть огорожу для собак у приміщенні, щоб тимчасово відгородити частину будинку, де ваша собака може залишатися в будь-який час, коли вам потрібно прибрати в будинку..

Огорожі ефективно працюють, оскільки дають вашому собаці свободу пересуватися, не відволікаючи вас.

Проте обов'язково треба зайняти собаку інтерактивними іграшками, щоб хатньому улюбленцю не було нудно - або ж, якщо собака не може без уваги, попросити когось скласти йому компанію.