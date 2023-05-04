Якщо у вас високий тиск, такі помилки в лікуванні зроблять тільки гірше

Нерегулярний прийом препаратів

Ліки проти артеріальної гіпертензії працюють не на разове зниження тиску, а на постійне підтримання його в нормі. Тому схема: "зранку тиск нормальний - пити таблетку не буду, ввечері піднявся - випʼю" - не ефективна! Приймати їх треба щодня.

Лікування обмежується лише препаратами

Звісно, ліки допомагають, але без зміни стилю життя повноцінного ефекту не буде.

"Це як долати марафон, стрибаючи на одній нозі, коли можна бігти на повну швидкість. Тому памʼятайте: солі й трансжирів менше, овочів і фізичної активності більше", - пише лікарка.

Шкідливі звички

Паління, алкоголь підвищують тиск. Постарайтеся відмовитися від цих звичок, і серце скаже вам “дякую”.

Пройшло замало часу

Нормалізація тиску - тривалий процес. Щоб вийти на цільовий рівень, може знадобитися до трьох місяців. Тому ведіть щоденник тиску і будьте “на зв‘язку” з кардіологом.

Неправильно підібрані препарати

Іноді підібрана схема лікування не підходить і її потрібно міняти - це нормально, а пошук "ідеальної, саме вашої схеми" може тривати деякий час.

На жаль, можливо й таке, що кардіолог не дотримується протоколів лікування. Тому важливо знайти компетентного лікаря, який постійно навчається та використовує доказові підходи в лікуванні.



"Друзі, якщо у вас високий тиск (140/90 і вище) - обовʼязково звертайтеся до лікаря!" - додала доктор Іванюк.