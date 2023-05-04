Если у вас высокое давление, такие ошибки в лечении сделают только хуже

Нерегулярный прием препаратов

Лекарства против артериальной гипертензии работают не на разовое понижение давления, а на постоянное поддержание его в норме. Поэтому схема: "утром давление нормальное - пить таблетку не буду, вечером поднялось - выпью" - не эффективна! Принимать их нужно каждый день.

Лечение ограничивается только препаратами

Конечно, лекарства помогают, но без изменения стиля жизни полноценного эффекта не будет.

"Это как преодолевать марафон, прыгая на одной ноге, когда можно бежать на полную скорость. Поэтому помните: соли и трансжиров меньше, овощей и физической активности больше", - пишет врач.

Вредные привычки

Курение, алкоголь повышают давление. Постарайтесь отказаться от этих привычек, и сердце скажет вам спасибо.

Прошло мало времени

Нормализация давления - длительный процесс. Чтобы выйти на целевой уровень, может потребоваться до трех месяцев. Поэтому ведите дневник давления и будьте на связи с кардиологом.

Неправильно подобранные препараты

Иногда подобранная схема лечения не подходит и ее нужно менять - это нормально, а поиск "идеальной, именно вашей схемы" может длиться некоторое время.

К сожалению, возможно и то, что кардиолог не соблюдает протоколы лечения. Поэтому важно найти компетентного врача, постоянно обучающегося и использующего доказательные подходы в лечении.



"Друзья, если у вас высокое давление (140/90 и выше) - обязательно обращайтесь к врачу!" - добавила доктор Иванюк.