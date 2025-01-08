Якщо ви вмиваєте обличчя такою водою, то завдаєте сильної шкоди шкірі

Бездоганний зовнішній вигляд шкіри починається з якісного очищення. Важливо знати, якої температури має бути вода під час вмивання, щоб не нашкодити шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що варто знати

Багато людей зранку вмивають обличчя гарячою водою, щоб відкрити та очистити пори, а закінчують холодною водою, щоб закрити їх.

Дерматолог Ханна Копельман розповіла, що в супереч поширеній думці, під впливом гарячої або холодної води пори не відкриваються і закриваються.

"Правда в тому, що пори не мають м’язів, тому вони не можуть фізично відкриватися або закриватися під впливом температур. Гаряча вода може тимчасово послабити жир і змити бруд на шкірі, зробивши пори чистішими, але насправді вона не змінює їх розмір", - додала експерт.

Тоді як холодна вода може тимчасово звужувати кровоносні судини, надаючи шкірі більш підтягнутий вигляд.

Хоча розмір пор здебільшого визначається генетикою, є кілька інших факторів, які можуть зробити пори помітнішими. У інших людей сальні залози з віком збільшуються в розмірі.

Г ормони також можуть впливати на діяльність сальних залоз. Пошкодження шкіри, пов’язані з віком і сонцем, можуть призвести до втрати еластичності шкіри, що може вплинути на структури шкіри. У всіх цих випадках пори можуть здаватися більш помітними.

Ідеальна температура води для вмивання обличчя

Очищення шкіри гарячою водою може заспокоювати, але це може видалити природні жири. Оскільки ці жири допомагають утримувати вологу та підтримувати шкіру зволоженою, вплив гарячої води може зменшити її здатність утримувати вологу, зробивши її більш чутливою та схильною до сухості, почервоніння та подразнення.

З часом це може загострити такі захворювання, як екзема або розацеа, і сприяти передчасному старінню через пошкодження колагену та еластину.

Це не означає, що холодною водою можна вмитися. Все тому, що піддавання шкіри дії високих або низьких температур може створити непотрібний стрес. Це може освіжити та тимчасово зменшити набряклість, але холодною водою ви не очистите ефективно обличчя. Тому згодом це може призвести до закупорювання пор і менш ефективного догляду за шкірою.

Дерматолог заявила, що для оптимального здоров’я шкіри комфортною є тепла вода. Вона ідеально підходить для очищення, оскільки ефективно видаляє бруд, жир і макіяж, зберігаючи природні жири шкіри, дозволяючи продуктам догляду краще вбиратися.

Які звички корисні для шкіри

За допомогою поєднання хороших звичок догляду за шкірою можна мінімізувати стрес шкіри та зберегти здорові пори.

Необхідні очищати шкіру двічі на день, застосовувати некомедогенні засоби для видалення бруду, жиру та макіяжу, захищати шкіру від сонця кремом широкого спектра.

Регулярні пілінги також допомагають розгладити шкіру та зробити пори менш помітними.