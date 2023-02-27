Если вы до сих пор не любите винегрет, все изменится после этого рецепта
Винегрет - привычное блюдо, которое готовится из бюджетных "зимних овощей". Однако есть ряд секретов, которые сделают ваш простой салат настоящим кулинарным шедевром. Добавьте необычные ингредиенты, расширьте представление о заправке, и такой винегрет вам захочется готовить снова и снова.
Рецептом поделились в Instagram-блоге Kristi Cooking.
Рекомендации по приготовлению
Кулинары не рекомендуют делать в больших объемах - салат потеряет свежесть и яркость.
Также рассчитывайте, чтобы свекла и другие овощи были примерно в равных пропорциях.
И если вы до сих пор отвариваете овощи, то не стоит! Попытайтесь запекать, так в разы вкуснее.
Составляющие:
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Маринованные или квашеные огурцы
- Зеленый горошек
- Квашеная капуста
- Лук (можно фиолетовый – так красивее)
- Сухой чеснок (по желанию)
Для заправки можно взять классическую: растительное масло, соль, перец. Или поэкспериментировать с необычной: оливковое масло, лимонный сок, горчица, соль, перец.
Так празднично может выглядеть ваш винегрет (фото: instagram.com/kristi_cooking_)
Пошаговое приготовление
Свеклу, морковь, картофель очистить, посолить, полить немного маслом, по желанию добавить сухой чеснок. Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах. Картофель около часа, свеклу и морковь - полтора часа.
Нарезать все маленьким кубиком, добавить другие составляющие, заправить, хорошо перемешать
Приятного аппетита!
Раньше мы писали, как приготовить винегрет по рецепту Евгения Клопотенко.
Кроме того, читайте об ошибках в приготовлении винегрета.