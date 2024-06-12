Які 7 способів найчастіше використовують люди, щоб приховати зраду

Вчені та психологи стверджують, що невірний партнер витрачає дуже багато сил та енергії, щоб його половинка не дізналася про стрибки у гречку. І майже всі люди, які приховують зраду, використовують сім стандартних способів. Саме з поведінки можна здогадатися, що ваш партнер приховує зраду.

За словами клінічного психолога Барбари Грінберг, зрада - одне з найболючіших переживань у шлюбі та найсерйозніша зрада. Але це не зупиняє людей від того, щоб переходити межу та формувати зв'язки поза постійними відносинами.

Нещодавно було проведено дослідження, щоб зрозуміти, як люди намагаються приховати поведінку, яка може коштувати їм шлюб. Загалом психологи нарахували 53 моменти, які об'єднали у великі патерни. Ось ключові моменти.

Гра в хованки

Найпопулярніша поведінка. До неї входить зустріч із коханцем чи коханкою далеко від дому або роботи, у тих місцях, де шанс зустріти знайомого мінімальний. Часто при цьому людина цікавиться, де і як партнер проводитиме день, щоб не потрапити на очі. При цьому він вигадує максимально правдоподібні причини своєї відсутності.

Контроль гаджетів

"Цифрові" докази зради можуть потрапити на очі будь-якої миті. Зрадник намагається видаляти повідомлення зі смартфона та з комп'ютера, дуже пильний у соцмережах, а також просить не дзвонити та не писати йому повідомлення у певний час. Вдома він частіше тримає мобільник у беззвучному режимі та не кидає його будь-де.

Намагається поводитися як завжди

І це, між іншим, не так вже й просто: не змінювати свого ставлення до постійного партнера, не нехтувати ним і поводитися як завжди. Саме на цьому багато хто і проколюється: вони намагаються поводитися, як завжди, і роблять це надмірно.

Прояв інтересу

Це дзвіночок для багатьох жінок. Як тільки чоловік без приводу починає купувати квіти та подарунки, спілкується з незвичною теплотою, намагається бути щедрим, добрим, активізується в ліжку, як на початку стосунків, вони починають думати, що він намагається так загладити свою провину і щось приховати. І часто вони мають рацію.

Другий смартфон

Досвідчені гуляки мають два телефони: один, який завжди під рукою, цей номер знають дружина, діти, начальство, друзі, батьки. А другий номер - лише для "паралельних" стосунків. До речі, ще один патерн - це бажання запаролити всі смартфони, комп'ютер, інші гаджети, щоб ні в кого не виникало бажання перевірити месенджери.

Друг як прикриття

Зрадники часто використовують друзів. Кажуть, що їм терміново потрібно до друга чи подруги, бо (тут може бути абсолютно будь-яка причина, від "її покинув чоловік" до "він проколов колесо на трасі"). При цьому друг не завжди знає, що ваш партнер має когось на стороні. Особливо ризикові можуть познайомити паралельного партнера з чоловіком чи дружиною та представляють їх колегою або старим другом.

Нове хобі

Це один із залізних аргументів, яким можна виправдати свою відсутність вдома у звичний час. Але ця "відмазка" є небезпечною - партнер може вимагати продемонструвати результати захоплення або захоче скласти компанію. Тому найчастіше таємні зустрічі маскують під терміновий виклик на роботу, наради, робочі зустрічі з партнерами.

"Варто відзначити, що не всі люди, залучені до зради, використовують ці стратегії. Проте 70% опитаних зізналися, що застосовують більшу частину з перерахованого. Крім того, учасники, які набрали високі бали з макіавеллізму (міжособистісне маніпулювання, відсутність емпатії, зосередженість на собі та байдужість до моралі), з більшою ймовірністю використовували ці стратегії", - наголошує Барбара Грінберг.