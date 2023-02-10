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Якщо сніданок із яєць, то готуємо з усією любов'ю: Клопотенко дав рецепт прекрасної шакшуки

Колаж РБК-Україна: Євген Клопотенко розповів, як приготувати шакшуку
Автор: Володимир Костирін

Для приготування смачної поживної страви нашвидкуруч, для якої потрібно небагато продуктів, хорошим варіантом може стати знаменита шакшука, як покращена альтернатива яєчні на сніданок.

Легким рецептом соковитої страви з яєць, підсмажених в особливому соусі із сиром, поділився кулінар Євген Клопотенко у своєму Instagram.

Як зазначив зірка шоу "Майстер Шеф", шакшука "настільки прекрасна, що про авторство страви сперечаються як араби, так і марокканці, ізраїльтяни та єменці".

А готувати цей кулінарний витвір, який не потребує тривалого часу та зусиль, експерт рекомендує ось як.

Інгредієнти - що нам потрібно:

  • яйця - 3 штуки,
  • стиглі томати - 1-2 штуки,
  • сір типу фета - 100 грамів,
  • цибулина - лише четвертинка,
  • часник - 1 зубчик,
  • болгарський перець - половинка,
  • цукіні - половинка,
  • томати пілаті - 300 грам,
  • петрушка - невеликий пучок,
  • оливкова олія - 1 чайна ложка,
  • зіра - 1 щіпка,
  • сіль - на смак.

Як готувати шакшуку:

  • нарізаємо стиглі томати кубиками,
  • додаємо подрібнений зубчик часнику та 1/4 цибулини,
  • туди ж відправляємо половинку болгарського перцю та половину цукіні,
  • змішуємо отриману овочеву суміш з 300 г томатів пілаті...

Як готувати шакшуку (фото: скріншот)

  • ...додаємо сіль та 1 ч.л. оливкової олії,
  • тепер всю овочеву суміш слід обсмажувати протягом 5-7 хвилин,
  • далі додаємо щіпку зіри, 3 яйця та 100 г сиру типу фета,
  • шакшуку потрібно тушкувати 7-10 хвилин, і вже в готову страву останнім штрихом додаємо подрібнену петрушку.

Євген Клопотенко поділився рецептом смачної шакшуки (фото: скріншот)

Усе, страва готова! Смачного.

Нагадаємо, раніше зірка "Майстер Шефа" Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога.

А також ми писали, що перед цим знаменитий кулінар поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.

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рецепиЕвгений Клопотенко