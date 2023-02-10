Якщо сніданок із яєць, то готуємо з усією любов'ю: Клопотенко дав рецепт прекрасної шакшуки

Для приготування смачної поживної страви нашвидкуруч, для якої потрібно небагато продуктів, хорошим варіантом може стати знаменита шакшука, як покращена альтернатива яєчні на сніданок.
Легким рецептом соковитої страви з яєць, підсмажених в особливому соусі із сиром, поділився кулінар Євген Клопотенко у своєму Instagram.
Як зазначив зірка шоу "Майстер Шеф", шакшука "настільки прекрасна, що про авторство страви сперечаються як араби, так і марокканці, ізраїльтяни та єменці".
А готувати цей кулінарний витвір, який не потребує тривалого часу та зусиль, експерт рекомендує ось як.
Як готувати шакшуку (фото: скріншот)
Євген Клопотенко поділився рецептом смачної шакшуки (фото: скріншот)
Усе, страва готова! Смачного.
Нагадаємо, раніше зірка "Майстер Шефа" Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога.
А також ми писали, що перед цим знаменитий кулінар поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.