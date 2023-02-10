Если завтрак из яиц, то готовим со всей любовью: Клопотенко дал рецепт прекрасной шакшуки

Как отметил звезда шоу "Мастер Шеф", шакшука "настолько прекрасна, что об авторстве блюда спорят как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы".

А готовить это кулинарное произведение, не требующее продолжительного времени и усилий, эксперт рекомендует вот как.

Ингредиенты - что нам потребуется:

яйца - 3 штуки,

спелые томаты - 1-2 штуки,

сір типа фета - 100 грамм,

луковица - только четвертинка,

чеснок - 1 зубчик,

болгарский перец - половинка,

цукини - половинка,

томаты пилате - 300 грамм,

петрушка - небольшой пучок,

оливковое масло - 1 чайная ложка,

зира - 1 щепотка,

соль - по вкусу.

Как готовить шакшуку:

нарезаем спелые томаты кубиками,

добавляем измельченный зубчик чеснока и 1/4 луковицы,

туда же отправляем половинку болгарского перца и половину цукини,

смешиваем полученную овощную смесь с 300 г томатов пилате...

Как готовить шакшуку (фото: скриншот)

...добавляем соль и 1 ч.л. оливкового масла,

теперь всю овощную смесь следует обжаривать в течение 5-7 минут,

далее добавляем щепотку зиры, 3 яйца и 100 г сыра типа фета,

шакшуку нужно тушить 7-10 минут, и уже в готовое блюдо, последним штрихом, добавляем измельченную петрушку.

Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной шакшуки (фото: скриншот)

Все, блюдо готово! Приятного аппетита.