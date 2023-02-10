Если завтрак из яиц, то готовим со всей любовью: Клопотенко дал рецепт прекрасной шакшуки

Для приготовления вкусного питательного блюда на скорую руку, для которого потребуется немного продуктов, хорошим вариантом может стать знаменитая шакшука, как улучшенная альтернатива простой яичнице на завтрак.
Легким рецептом сочного блюда из яиц, поджаренных в особом соусе с сыром, поделился кулинар Евгений Клопотенко в своем Instagram.
Как отметил звезда шоу "Мастер Шеф", шакшука "настолько прекрасна, что об авторстве блюда спорят как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы".
А готовить это кулинарное произведение, не требующее продолжительного времени и усилий, эксперт рекомендует вот как.
Как готовить шакшуку (фото: скриншот)
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной шакшуки (фото: скриншот)
Все, блюдо готово! Приятного аппетита.
Напомним, ранее звезда "Мастер Шефа" Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога.
А также мы писали, что перед этим знаменитый кулинар поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет.