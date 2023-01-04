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Якщо немає ваг: корисна табличка, яка виручить вас на кухні

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Середа 04 січня 2023 15:27
Якщо немає ваг: корисна табличка, яка виручить вас на кухні Як виміряти вагу продуктів, якщо нема кухонних вагів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі рецепти вимагають дуже точного дотримання пропорцій. Але якщо так раптом сталось, що з певних причин під руками немає кухонних ваг, то вам допоможуть наступні таблиці. Збережіть їх собі й вони полегшать вам процес приготування страв.

Як вимірювати вагу продуктів на кухні, якщо нема відповідного приладу, розповідаємо у матеріалі нижче.

Скільки грамів у склянці

Якщо раптом під руками не маєте кухонних ваг, а для рецептури дуже важливо точно дотримати кількість грамів, то виміряйте їх склянкою. Залежно від речовини, її щільності та інших характеристик склянка може вміщати різну кількість інгредієнта.

Наприклад, у стандартній 200-мілілітровій склянці вміщається 170 грамів гречки і лише 80 грамів чищених волоських горіхів.

Якщо немає ваг: корисна табличка, яка виручить вас на кухні

(ілюстрація: mazurik.nataliya)

Скільки грамів у столовій ложці

Якщо є потреба виміряти ще менші величини і склянка Вам не в змозі допомогти, то підійде звичайна столова ложка. Вона також може вміщувати різну кількість грамів. Наприклад, в 1 столовій ложці - 30 грамів борошна, але лише 8 грамів гірчиці.

Якщо немає ваг: корисна табличка, яка виручить вас на кухні

(ілюстрація: mazurik.nataliya)

Скільки грамів у чайній ложці

Якщо для рецепта потрібно виміряти майже ювелірну величину, то скористайтеся чайною ложкою. Проте уважно розгляньте таблицю і запам'ятайте, який продукт скільки важить. Бо в одній чайній ложці 12 грамів меду, але лише 5 грамів цукру.

Якщо немає ваг: корисна табличка, яка виручить вас на кухні

(ілюстрація: mazurik.nataliya)

Нещодавно ми ділились найпоширенішими кулінарними міфами, які заважають нам на кухні.

Читайте також про те, як врятувати страву, якщо її пересолили.

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