Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне

Некоторые рецепты требуют очень точного соблюдения пропорций. Но если так вдруг произошло, что по определенным причинам под руками нет кухонных весов, вам помогут следующие таблицы. Сохраните их себе, и они облегчат вам процесс приготовления блюд.

Как измерять вес продуктов на кухне, если нет соответствующего прибора, рассказываем в материале ниже.

Сколько граммов в стакане

Если вдруг под руками нет кухонных весов, а для рецептуры очень важно точно соблюсти количество граммов, то измерьте их стаканом. В зависимости от вещества, его плотности и других характеристик стакан может содержать разное количество ингредиента.

Например, в стандартном 200-миллилитровом стакане вмещается 170 граммов гречки и только 80 граммов грецких орехов.

(иллюстрация: mazurik.nataliya)

Сколько граммов в столовой ложке

Если необходимо измерить еще меньшие величины и стакан Вам не в состоянии помочь, то подойдет обычная столовая ложка. Она также может содержать разное количество граммов. Например, в 1 столовой ложке - 30 граммов муки, но только 8 граммов горчицы.

(иллюстрация: mazurik.nataliya)

Сколько граммов в чайной ложке

Если для рецепта нужно измерить почти ювелирную величину, воспользуйтесь чайной ложкой. Однако внимательно рассмотрите таблицу и запомните, какой продукт сколько весит. Ибо в одной чайной ложке 12 граммов меда, но только 5 граммов сахара.

(иллюстрация: mazurik.nataliya)