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Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне

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Среда 04 января 2023 15:27
Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне Как измерить вес продуктов, если нет кухонных весов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые рецепты требуют очень точного соблюдения пропорций. Но если так вдруг произошло, что по определенным причинам под руками нет кухонных весов, вам помогут следующие таблицы. Сохраните их себе, и они облегчат вам процесс приготовления блюд.

Как измерять вес продуктов на кухне, если нет соответствующего прибора, рассказываем в материале ниже.

Сколько граммов в стакане

Если вдруг под руками нет кухонных весов, а для рецептуры очень важно точно соблюсти количество граммов, то измерьте их стаканом. В зависимости от вещества, его плотности и других характеристик стакан может содержать разное количество ингредиента.

Например, в стандартном 200-миллилитровом стакане вмещается 170 граммов гречки и только 80 граммов грецких орехов.

Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне

(иллюстрация: mazurik.nataliya)

Сколько граммов в столовой ложке

Если необходимо измерить еще меньшие величины и стакан Вам не в состоянии помочь, то подойдет обычная столовая ложка. Она также может содержать разное количество граммов. Например, в 1 столовой ложке - 30 граммов муки, но только 8 граммов горчицы.

Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне

(иллюстрация: mazurik.nataliya)

Сколько граммов в чайной ложке

Если для рецепта нужно измерить почти ювелирную величину, воспользуйтесь чайной ложкой. Однако внимательно рассмотрите таблицу и запомните, какой продукт сколько весит. Ибо в одной чайной ложке 12 граммов меда, но только 5 граммов сахара.

Если нет весов: полезная табличка, которая выручит вас на кухне

(иллюстрация: mazurik.nataliya)

Недавно мы делились самыми распространенными кулинарными мифами, мешающими нам на кухне.

Читайте также о том, как спасти блюдо, если его пересолили.

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