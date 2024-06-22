Якщо лінь мити посуд: як приготувати пасту в мікрохвильовці

Якщо часу обмаль або абсолютно нема бажання мити посуд після, існують способи, які можуть пришвидшити готування. А саме - приготувати локшину в мікрохвильовці.
Про те, як приготувати макарони в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Для початку слід підібрати посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, достатньо великий для кількості макаронів, які ви хочете приготувати.
Влийте до макаронів воду так, щоб її рівень був принаймні на 2 сантиметри вище макаронів.
Варто також залишити додатковий простір у верхній частині чаші, щоб запобігти переливанню води Адже під час приготування макарони збільшуються в розмірах.
Покрокове приготування пасти в мікрохвильовці полягає в наступному:
Готові макарони можна полити томатним соусом, додати рибу, паштет, овочі чи будь-які інші улюблені продукти.
Як довго готувати макарони в мікрохвильовці
Як і при варінні, приготування макаронів у мікрохвильовій печі вимагає різного часу для різних форм. Крім цього, потужність мікрохвильової печі також впливає на час приготування.
Більшість макаронних виробів можна готувати в мікрохвильовій печі відповідно до часу приготування, зазначеного на упаковці, додавши до вказаної тривалості 1-2 хвилини.
Наприклад, спагеті, які рекомендується готувати від 9 до 11 хвилин на плиті, в мікрохвильовій печі можуть бути зварені за 11-13 хвилин. Пенне або ротіні, на приготування яких відводять від 11 до 13 хвилин, готуються за 15 хвилин або трохи довше.
Тонша локшина готується швидше, але є невеликий ризик того, що вона переваритися і стане кашоподібною.
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