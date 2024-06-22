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Якщо лінь мити посуд: як приготувати пасту в мікрохвильовці

Як приготувати макарони в мікрохвильовці (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Якщо часу обмаль або абсолютно нема бажання мити посуд після, існують способи, які можуть пришвидшити готування. А саме - приготувати локшину в мікрохвильовці.

Про те, як приготувати макарони в мікрохвильовці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Як приготувати макарони в мікрохвильовій печі

Для початку слід підібрати посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, достатньо великий для кількості макаронів, які ви хочете приготувати.

Влийте до макаронів воду так, щоб її рівень був принаймні на 2 сантиметри вище макаронів.

Варто також залишити додатковий простір у верхній частині чаші, щоб запобігти переливанню води Адже під час приготування макарони збільшуються в розмірах.

Покрокове приготування пасти в мікрохвильовці полягає в наступному:

  • покладіть макарони, які ви вибрали, в миску;
  • залийте макаронні вироби водою, покриваючи макарони щонайменше на 2 сантиметри, додайте щіпку солі;
  • поставте макарони в мікрохвильову піч на повну потужність на час, вказаний на упаковці, додавши ще 2 хвилини;
  • після того, як пройшла половина часу, поставте мікрохвильовку на паузу, щоб перемішати макарони і переконатися, що вони не злиплися - якщо макарони здаються липкими, варто робити паузи кожні 1-2 хвилини і перемішувати;
  • після закінчення часу дістаньте миску за допомогою рушника, щоб не обпектися і перевірте макарони на готовність - якщо макарони потребують більше часу, поставте їх в мікрохвильовку на 30 секунд, повторіть дію за потреби;
  • коли макарони повністю зваряться, за допомогою друшляка злийте з них воду.

Готові макарони можна полити томатним соусом, додати рибу, паштет, овочі чи будь-які інші улюблені продукти.

Як довго готувати макарони в мікрохвильовці

Як і при варінні, приготування макаронів у мікрохвильовій печі вимагає різного часу для різних форм. Крім цього, потужність мікрохвильової печі також впливає на час приготування.

Більшість макаронних виробів можна готувати в мікрохвильовій печі відповідно до часу приготування, зазначеного на упаковці, додавши до вказаної тривалості 1-2 хвилини.

Наприклад, спагеті, які рекомендується готувати від 9 до 11 хвилин на плиті, в мікрохвильовій печі можуть бути зварені за 11-13 хвилин. Пенне або ротіні, на приготування яких відводять від 11 до 13 хвилин, готуються за 15 хвилин або трохи довше.

Тонша локшина готується швидше, але є невеликий ризик того, що вона переваритися і стане кашоподібною.

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