Якщо градусника немає під рукою: як визначити високу температуру

Домашні способи визначення температури

При різних захворюваннях точні дані про температуру зазвичай не дуже важливі - достатньо з'ясувати, що є гарячка, тобто температура однозначно вища за 38 градусів. Саме вона є ключовим симптомом при діагностиці різноманітних захворювань. За даними Medical News Today, є кілька простих способів зрозуміти, чи є лихоманка та жар.

Важливо! Всі ці способи краще використовувати разом, оскільки окремо вони можуть не дати повної картини стану людини.

1. Доторкніться до чола - при лихоманці він стає дуже гарячим. Щоб не помилитися, не варто перевіряти своє чоло кожні 10 хвилин. Руки можуть бути гарячими при температурі, тому використовуйте задню частину долоні, де шкіра чутливіша до температури. Перед перевіркою переконайтеся, що у приміщенні не надто холодно та не надто спекотно. Якщо рука замерзла, то лоб може здатися дуже теплим, і навпаки – якщо рука занадто тепла, то підвищену температуру чола ви можете не помітити.

2. Доторкніться до грудей чи спини. Використовуйте тильну сторону долоні й, якщо тіло вам здається гарячим – значить лихоманка точно є.

3. Перевірте колір обличчя. Почервонілі щоки - ще одна ознака, на яку звертають уваги лікарі. Оцінювати колір обличчя потрібно тоді, коли хворий перебуває у стані спокою. При активному русі або відразу після фізичного навантаження щоки можуть почервоніти й це буде швидше за все не через підвищену температуру.

4. Виміряйте пульс. Нормальна частота серцевих скорочень у дорослих та дітей віком від 10 років - від 60 до 100 ударів на хвилину. У дошкільнят нормальний пульс вбирається у 120 ударів на хвилину, в дітей віком до 2 років - 130 ударів на хвилину, в немовлят - 160. При лихоманці серце б'ється частіше і якщо пульс прискорений, можна запідозрити підвищення температури на 1 градус.

5. Проаналізуйте загальний стан здоров'я. Згідно з дослідженням вчених, підвищена температура зазвичай супроводжується іншими характерними симптомами. Наприклад:

Жар - людині здається, що вона "горить".

- людині здається, що вона "горить". Озноб - попри внутрішній жар, людина з лихоманкою часто тремтить від холоду. Хоча температура у приміщенні у своїй може бути нормальна і навіть підвищена.

- попри внутрішній жар, людина з лихоманкою часто тремтить від холоду. Хоча температура у приміщенні у своїй може бути нормальна і навіть підвищена. Виражена слабкість – підвищена сонливість або просто сильна втома

– підвищена сонливість або просто сильна втома Сильне потовиділення – у людини з лихоманкою шкіра часто здається липкою та вологою при дотику.

– у людини з лихоманкою шкіра часто здається липкою та вологою при дотику. Погане самопочуття - людина який завжди може описати, що її турбує, але загальний стан свідчить про захворювання.

- людина який завжди може описати, що її турбує, але загальний стан свідчить про захворювання. Нудота - слабка чи сильна

- слабка чи сильна Головний біль – частий симптом при лихоманці

У яких випадках потрібна негайна консультація лікаря

Гарячка може вказувати на багато захворювань, але діагноз повинен поставити саме лікар. Є небезпечніші стани, у яких огляд лікаря потрібен негайно.