Если градусника нет под рукой: как определить высокую температуру

Домашние способы определения температуры

При различных заболеваниях точные данные о температуре обычно не сильно важно - достаточно выяснить, что есть лихорадка, то есть температура однозначно выше 38 градусов. Именно она является ключевым симптомом при диагностике различных заболеваний. Согласно данным Medical News Today, есть несколько простых способов понять, есть ли лихорадка и жар.

Важно! Все эти способы лучше использовать вместе, так как по отдельности они могут не дать полной картины состояния человека.

1. Дотроньтесь до лба - при лихорадке он становится очень горячим. Чтобы не ошибиться, не стоит проверять свой лоб каждые 10 минут. Руки могут быть горячими при температуре, поэтому используйте заднюю часть ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Перед проверкой убедитесь, что в помещении не слишком холодно и не слишком жарко. Если рука замерзла, то лоб может показаться очень теплым, и наоборот - если рука слишком теплая, то повышенную температуру лба вы можете не заметить.

2. Дотроньтесь до груди или спины. Используйте тыльную сторону ладони и, если тело вам кажется горячим - значит лихорадка точно есть.

3. Проверьте цвет лица. Покрасневшие щеки - еще один признак, на который обращают внимания врачи. Оценивать цвет лица нужно тогда, когда больной находится в состоянии покоя. При активном движении или сразу после физической нагрузки щеки могут покраснеть и это будет скорее всего не из-за повышенной температуры.

4. Измерьте пульс. Нормальная частота сердечных сокращений у взрослых и детей старше 10 лет - от 60 до 100 ударов в минуту. У дошкольников нормальный пульс не превышает 120 ударов в минуту, у детей до 2 лет - 130 ударов в минуту, у младенцев - 160. При лихорадке сердце бьется чаще и если пульс учащен, то можно заподозрить повышение температуры на 1 градус.

5. Проанализируйте общее состояние здоровья. Согласно исследованию ученых, повышенная температура обычно сопровождается другими характерными симптомами. Например:

Жар - человеку кажется, что он "горит".

- человеку кажется, что он "горит". Озноб - несмотря на внутренний жар, человек с лихорадкой часто дрожит от холода. Хотя температура в помещении при этом может быть нормальная или даже повышенная.

- несмотря на внутренний жар, человек с лихорадкой часто дрожит от холода. Хотя температура в помещении при этом может быть нормальная или даже повышенная. Выраженная слабость - повышенная сонливость или просто сильная усталость

- повышенная сонливость или просто сильная усталость Сильное потоотделение - у человека с лихорадкой кожа часто кажется липкой и влажной при прикосновении.

- у человека с лихорадкой кожа часто кажется липкой и влажной при прикосновении. Плохое самочувствие - человек не всегда может описать, что его беспокоит, но общее состояние указывает на заболевание.

- человек не всегда может описать, что его беспокоит, но общее состояние указывает на заболевание. Тошнота - слабая или сильная

- слабая или сильная Головная боль - частый симптом при лихорадке

В каких случаях нужна немедленная консультация врача

Лихорадка может указывать на многие заболевания, но диагноз должен поставить именно врач. Есть более опасные состояния, при которых осмотр врача нужен немедленно.