Чому електролічильник нараховує зайві кіловати та що робити

Споживання електроенергії залишилась як зазвичай, але раптово збільшилась кількість кіловат за місяць? Дуже неприємна ситуація, у якій може бути винним електролічильник. Які є поширені причини, чому він "божеволіє" та починає "крутити" зайві кіловати?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало поради, які допоможуть з'ясувати, що не так з вашим електролічильником та як це виправити.

Перевірка лічильника

Якщо ви помітили, що лічильник нараховує більше електроенергії, ніж ви споживаєте, варто перевірити його працездатність.

Найзручніше для цього використати потужний прилад, наприклад, обігрівач. Спочатку записуємо показання лічильника та перевіряємо потужність обігрівача (наприклад, 2 кВт). Потім вимикаємо всі інші електроприлади в квартирі, залишивши лише обігрівач. Через годину знову перевіряємо показання лічильника.

Якщо лічильник показує точно 2 кВт, все в порядку. Якщо ж він показує більше, наприклад, 2 кВт і 200 Вт, варто провести тест ще раз. Якщо результат знову буде завищеним, лічильник, ймовірно, потребує повірки.

Невірне підключення лічильника

Неправильна схема підключення лічильника може призвести до того, що він нараховує більше електроенергії, ніж ви споживаєте. Якщо лічильник підключений правильно, в обох проводах (фазі і нулі) йде однаковий струм.

Однак, якщо нульовий провід проходить через корпус силового щита або під'єднаний під одним затискним болтом із сусідським проводом, додатковий струм, що циркулює в металевому корпусі, може призвести до завищених показників.

У цьому випадку варто звернутися до органу контролю для перевірки та корекції підключення.

Зміни параметрів споживання електроенергії

На неправильні показники лічильника можуть впливати зміни в параметрах поставленої електроенергії.

Наприклад, електросхема лічильника розрахована на напругу 230 В, але часто напруга становить 180-210 В. Це змушує прилади, такі як бойлери та електроплити, працювати довше для досягнення потрібної температури, що призводить до більшого споживання енергії.

Також частота електроенергії впливає на показники лічильника: чим вона вища, тим меншими будуть показання. Проте сильні відхилення від стандартних 50 Гц можуть спричинити збій у підрахунках.

Прилади під час роботи також виробляють реактивну потужність, яка повертається назад у мережу і знову зараховується лічильником, що може спотворювати результати.

Підключення сторонніх людей

Інколи трапляються випадки, коли до вашого лічильника підключаються сторонні особи. Це може статися, якщо лічильник розташований за межами квартири. У такому разі ваш лічильник буде враховувати електроенергію, споживану сусідами.

Хоча це рідкісна ситуація, вона все ж може мати місце і потребує ретельної перевірки.