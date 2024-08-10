Почему электросчетчик начисляет лишние киловатты и что делать

Потребление электроэнергии осталось как обычно, но внезапно увеличилось количество киловатт в месяц? Очень неприятная ситуация, в которой может быть виноват электросчетчик. Какие распространенные причины, почему он "сошел с ума" и начинает "крутить" лишние киловатты?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило советы, которые помогут выяснить, что не так с вашим электросчетчиком и как это исправить.

Проверка счетчика

Если вы заметили, что счетчик насчитывает больше электроэнергии, чем вы потребляете, следует проверить его работоспособность.

Удобнее всего использовать мощный прибор, например, обогреватель. Сначала записываем показания счетчика и проверяем мощность обогревателя (например, 2 кВт). Затем выключаем все остальные электроприборы в квартире, оставив только обогреватель. Через час снова проверяем показания счетчика.

Если счетчик показывает точно 2 кВт, то все в порядке. Если же он показывает больше, к примеру, 2 кВт и 200 Вт, следует провести тест еще раз. Если результат снова будет завышенным, счетчик, вероятно, нуждается в поверке.

Неверное подключение счетчика

Неправильная схема подключения счетчика может привести к тому, что он насчитывает больше электроэнергии, чем вы потребляете. Если счетчик правильно подключен, в обоих проводах (фазе и нуле) идет одинаковый ток.

Однако, если нулевой провод проходит через корпус силового щита или подсоединен под одним зажимным болтом с соседским проводом, дополнительный ток, циркулирующий в металлическом корпусе, может привести к завышенным показателям.

В этом случае следует обратиться в орган контроля для проверки и коррекции подключения.

Изменения параметров потребления электроэнергии

На неправильные показатели счетчика могут влиять изменения параметров поставленной электроэнергии.

К примеру, электросхема счетчика рассчитана на напряжение 230 В, но часто напряжение составляет 180-210 В. Это заставляет приборы, такие как бойлеры и электроплиты, работать дольше для достижения нужной температуры, что приводит к большему потреблению энергии.

Также частота электроэнергии влияет на показатели счетчика: чем она выше, тем меньше будут показания. Однако сильные отклонения от стандартных 50 Гц могут вызвать сбой в подсчетах в большую сторону.

Приборы при работе также производят реактивную мощность, которая возвращается обратно в сеть и снова засчитывается счетчиком, что может искажать результаты.

Подключение посторонних людей

Иногда бывают случаи, когда к вашему счетчику подключаются посторонние лица. Это может произойти, если счетчик расположен вне квартиры. В таком случае ваш счетчик будет учитывать электроэнергию, потребляемую соседями.

Хотя это редкая ситуация, она все же может иметь место и нуждается в тщательной проверке.