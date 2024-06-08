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Повинні мати документи та бути без пошкоджень: що потрібно знати про електролічильники

Субота 08 червня 2024 22:39
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Повинні мати документи та бути без пошкоджень: що потрібно знати про електролічильники Фото: які правила використання електролічильника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Споживачі електроенергії мають пам'ятати про низку правил щодо поводження з електролічильниками.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Закарпаттяобленерго".

Як зазначили у відомстві, для обліку електричної енергії та розрахунків необхідно використовувати засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

"Згідно з нормативними документами, кожен встановлений прилад обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу держповірки, а на клемній кришці - пломбу енергопостачальної організації", - сказано у повідомленні.

Окрім того, прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні власники квартир зобов'язані проводити перевірки лічильників тепла та гарячої води. Інакше показники лічильника будуть вважатись не дійсними.

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