Повинні мати документи та бути без пошкоджень: що потрібно знати про електролічильники

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Закарпаттяобленерго".

Як зазначили у відомстві, для обліку електричної енергії та розрахунків необхідно використовувати засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

"Згідно з нормативними документами, кожен встановлений прилад обліку повинен мати на гвинтах, що кріплять кожух лічильника, пломби з клеймом органу держповірки, а на клемній кришці - пломбу енергопостачальної організації", - сказано у повідомленні.

Окрім того, прилад обліку, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: кожуха, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні власники квартир зобов'язані проводити перевірки лічильників тепла та гарячої води. Інакше показники лічильника будуть вважатись не дійсними.

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