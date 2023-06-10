Якщо будете так користуватися пилососом, він точно зламається: поширена помилка

Земля та пісок

Якщо у вас раптом побився вазон і розсипалася земля або ж ви раптом виявили під килимом купу піску, не варто одразу хапатися за пилосос. Приберіть бруд віником, а якщо земля на килимі, витрусіть його. Лише потім використовуйте пилосос для "чистового" прибирання.

Скло та кераміка

Збирати маленькі уламки скляної склянки за допомогою пилососа - погана ідея, адже дрібна скляна крихта здатна застрягти в шлангу чи двигуні, порвати мішок для пилу.

Будівельне сміття

В жодному разі не збирайте будівельне сміття. Адже грудки і навіть дрібні часточки штукатурки здатні забити фільтр так, що пилосос просто доведеться викинути.

Борошно, кава, інші дрібні сипучі продукти

Дуже дрібні часточки не тільки засмічують фільтри, але й проникають крізь них, осідаючи у двигуні пилососа.

Волога

Якщо пилосос не має функції вологого прибирання, використовувати його для мокрої підлоги, дивана або інших покриттів не можна. Навіть якщо ви прибиратимете дуже невелику кількість рідини, яка ну ніяк не дістанеться до двигуна, волога може утворити плісняву всередині пристрою. Тоді він те тільки буде псуватися зсередини, але й видавати неприємний запах через вихідні фільтри.

Ртуть

По-перше, пилосос забрудниться частинками ртуті, тому використовувати його в подальшому категорично заборонено та небезпечно. По-друге, фільтри пилососа не затримають усю ртуть і велика частина вже в розпиленому вигляді знову опиниться в приміщенні та осяде на всіх можливих поверхнях.

Волосся

Волосся сильно забиває щітки приладу, тож вам його доведеться все одно вичищати руками. Якщо ви постриглися вдома, краще використайте віник, а не пилосос.