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Ксенія Мішина стала білявкою: акторку порівняли з Меган Фокс (фото)

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина похизувалася своїм кардинально новим образом. Так, акторка перевтілилась у білявку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Ксенія Мішина стала білявкою

У своїх соцмережах знаменитість опублікувала ролик, на якому продемонструвала перевтілення з шатенки у блондинку.

Спочатку вона з’явиляється у сірому худі, чорних окулярах та зі звичним кольором волосся.

Потім фоловери бачать ефектну білявку з яскравим макіяжем,  вечірній сукні та прикрасами.

"Я теж не очікувала. Як вам?", - поцікавилася Ксенія у фанів.

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від перевтілення зірки "Кріпосної". Однак більшість порадили їй залишатися брюнеткою.

А дехто з прихильників порівняв Мішину з голлівудськими зірками Меган Фокс та Марго Роббі.

  • Не віриться що перевтілилась - скоріш за все перука
  • Гарна перука, схожа на Меган Фокс
  • Марго Роббі
  • Боже, Ксенія, ви нереальна
  • Нічого собі Ксенія, так ви гаряча блондинка, вам дуже пасує
  • О ні, залишайте темний
  • Вигляд у вас дуже гарний, ефектний, модний

Раніше Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів.

Також Дженніфер Лопес продемонструвала спокусливий образ з трояндою.

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Ксения МишинаЗірки шоу-бизнесу