Ксенія Мішина стала білявкою: акторку порівняли з Меган Фокс (фото)

Ксенія Мішина стала білявкою

У своїх соцмережах знаменитість опублікувала ролик, на якому продемонструвала перевтілення з шатенки у блондинку.

Спочатку вона з’явиляється у сірому худі, чорних окулярах та зі звичним кольором волосся.

Потім фоловери бачать ефектну білявку з яскравим макіяжем, вечірній сукні та прикрасами.

"Я теж не очікувала. Як вам?", - поцікавилася Ксенія у фанів.

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від перевтілення зірки "Кріпосної". Однак більшість порадили їй залишатися брюнеткою.

А дехто з прихильників порівняв Мішину з голлівудськими зірками Меган Фокс та Марго Роббі.