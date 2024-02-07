Ксения Мишина стала блондинкой: актрису сравнили с Меган Фокс (фото)

Ксения Мишина стала блондинкой

В своих соцсетях знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала перевоплощение из шатенки в блондинку.

Сначала она появляется в сером худи, черных очках и с привычным цветом волос.

Затем фолловеры видят эффектную блондинку с ярким макияжем, вечернем платье и украшениями.

"Я тоже не ожидала. Как вам?", - поинтересовалась Ксения у фанов.

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от перевоплощения звезды "Крепостной". Однако большинство посоветовали ей оставаться брюнеткой.

А некоторые из поклонников сравнил Мишину с голливудскими звездами Меган Фокс и Марго Робби.