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Ксенія Мішина поєднавши прості речі, показала стильні образи на теплу весну (фото)

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Юлія Любченко

Ксенія Мішина - відома українська акторка, яка не дуже часто демонструє свій одяг та розповідає, де і що вона придбала. Але іноді це відбувається.

Про нові луки Ксенії Мішиної розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories акторки.

Ксенія Мішина показала стильні луки на теплу весну

Ксенія - відома українська акторка, яка віднедавна ще й стала телеведучою, тому приміряє на себе стильні вбрання не лише на знімальному майданчику серіалів та фільмів, а ще й телепередач. 

А саме на майданчику Мішина приміряє багато цікавих образів, які стають прикладом для багатьох інших. Але в реальному житті акторка не часто демонструє свій гардероб та обирає прості та зручні речі. 

Тому складання модних образів від Мішиної - це рідкість, яку жінка продемонструвала у себе в stories. 

Так, Ксенія показала 2 образи, перший з них є дуже прости й складається лише з однієї речі та одного аксесуару. Акторка одягнула фісташкову сукню довжини максі вільного крою та стилізувала її з поясом на талії, що виглядає дуже жіночно та акуратно. 

Перший образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)

А от другий образ складається з білосніжних шортів та білої майки, а також з сорочки ніжно-блакитного кольору, яку Мішина одягнула наверх та показала аж три варіанти, як її носити:

  • зав’язати у вузол 
  • залишити, як піджак, 
  • застібнути на всі ґудзик та не заправляти.

Другий образ Ксенії Мішиної (Скриншоти)

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Ксения МишинаМодні трендиАкторка