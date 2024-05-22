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Ксения Мишина соединив простые вещи, показала стильные образы на теплую весну (фото)

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Юлия Любченко

Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая не очень часто демонстрирует свою одежду и рассказывает, где и что она приобрела. Но иногда это происходит.

О новых образах Ксении Мишиной рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories актрисы.

Ксения Мишина показала стильные образы на теплую весну

Ксения - известная украинская актриса, которая недавно стала телеведущей, поэтому примеряет на себя стильные наряды не только на съемочной площадке сериалов и фильмов, но и телепередач.

А именно на площадке Мишина примеряет множество интересных образов, которые становятся примером для многих других. Но в реальной жизни актриса не часто демонстрирует свой гардероб и выбирает простые и удобные вещи.

Поэтому составление модных образов от Мишиной - это редкость, которую женщина продемонстрировала у себя в stories.

Так, Ксения показала 2 образа, первый из них очень простой и состоит только из одной вещи и одного аксессуара. Актриса надела фисташковое платье длины макси свободного кроя и стилизовала его с поясом на талии, что выглядит очень женственно и аккуратно.

Первый образ Ксении Мишиной (Скриншоты)

А вот второй образ состоит из белоснежных шорт и белой майки, а также из рубашки нежно-голубого цвета, которую Мишина одела наверх и показала три варианта, как ее носить:

  • завязать в узел
  • оставить, как пиджак,
  • застегнуть на все пуговицы и не заправлять.

Второй образ Ксении Мишиной (Скриншоты)

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