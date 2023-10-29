Ксенія Мішина налякала фанів світлинами з лікарняного ліжка: що сталося

Українська акторка Ксенія Мішина схвилювала шанувальників фотографією у своєму мікроблозі. Артистка опублікувала знімок із лікарняної палати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.
За словами головної "Холостячки" країни, вона зробила першу у своєму житті операцію.
Ксенія Мішина потрапила до лікарні (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку", - поділилася з прихильниками Ксенія.
З якої причини зірці "Кріпосної" знадобилося хірургічне втручання - вона поки не повідомила. Головне, що зараз з нею все добре і вона під наглядом лікарів.
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, як схудла на 12 кілограмів за 4 місяці.
Також акторка відверто розповідала, які суми витрачає на місяць та як заробляє гроші під час війни.