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Ксенія Мішина налякала фанів світлинами з лікарняного ліжка: що сталося

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ксенія Мішина схвилювала шанувальників фотографією у своєму мікроблозі. Артистка опублікувала знімок із лікарняної палати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Ксенія Мішина потрапила до лікарні

За словами головної "Холостячки" країни, вона зробила першу у своєму житті операцію.

Ксенія Мішина потрапила до лікарні (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку", - поділилася з прихильниками Ксенія.

З якої причини зірці "Кріпосної" знадобилося хірургічне втручання - вона поки не повідомила. Головне, що зараз з нею все добре і вона під наглядом лікарів.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, як схудла на 12 кілограмів за 4 місяці.

Також акторка відверто розповідала, які суми витрачає на місяць та як заробляє гроші під час війни.

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лікарніКсения Мишиназвезды шоу-бизнеса