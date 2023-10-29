Ксенія Мішина налякала фанів світлинами з лікарняного ліжка: що сталося

Ксенія Мішина потрапила до лікарні

За словами головної "Холостячки" країни, вона зробила першу у своєму житті операцію.

Ксенія Мішина потрапила до лікарні (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку", - поділилася з прихильниками Ксенія.

З якої причини зірці "Кріпосної" знадобилося хірургічне втручання - вона поки не повідомила. Головне, що зараз з нею все добре і вона під наглядом лікарів.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)