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Крысы поедают электромобили Tesla: что именно привлекает грызунов

Автор: Тетяна Самарук

Владельцы электромобилей Tesla жалуются, что крысы буквально уничтожают их транспорт. Грызуны проникают внутрь машин и съедают провода с соевой изоляцией.

Об этом сообщает Fox Business.

Так экологичный вид изоляции особенно привлекает крыс. На горячую линию Нью-Йорка количество жалоб на грызунов выросло на 80% в марте 2021 года по сравнению с 2019 годом.

Однако, из-за пандемии крысам пришлось изменить пищевые привычки, и они были вынуждены искать пищу в необычных местах.

Пострадавшим владельцам машин отказали в помощи в дилерских центрах Tesla. Ведь использование сои не считается дефектом в конструкции.

"Учитывая то, что Tesla не может контролировать слишком много факторов, мы не можем покрыть это по гарантии или оплатить ремонт", – заявил советник Tesla по обслуживанию Хосе Солис.

Кроме того, другие производители отклоняют жалобы на грызунов. Они заявляют, что грызуны принадлежат к явлениям природы.

До сих пор компании Илона Маска удавалось избегать судебных исков.

Ранее мы сообщали, что в Киеве Tesla влетела в маршрутку.

Также Tesla приостановила продажу авто за биткоины, после этого он упал на 17%.

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