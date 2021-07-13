Щури поїдають електромобілі Tesla: що саме приваблює гризунів

Так екологічний вид ізоляції особливо приваблює щурів. На гарячу лінію Нью-Йорка кількість скарг на гризунів зросла на 80% у березні 2021 року у порівнянні з 2019 роком.

Однак, через пандемію щурам довелося змінити харчові звички, і вони були змушені шукати їжу в незвичайних місцях.

Потерпілим власникам машин відмовили у допомозі в дилерських центрах Tesla. Адже використання сої не вважається дефектом у конструкції.

"З огляду на те, що Tesla не може контролювати занадто багато факторів, ми не можемо покрити це за гарантією або оплатити ремонт", – заявив радник Tesla з обслуговування Хосе Соліс.

Окрім того, інші виробники відхиляють скарги на гризунів. Вони заявляють, що гризуни належать до явищ природи.

Досі компанії Ілона Маска вдавалося уникати судових позовів.