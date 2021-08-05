Крыши летали, а деревья вырывало с асфальтом: ураган наделал беды под Одессой

В сообщении говорится, что более всего пострадали села Подгорное, Серпневое, а также Березино.

"Бушующий ураган в Бессарабии сегодня дошел и до Тарутинского района. Повалены десятки деревьев, частично повреждены жилые дома и ЛЭП. Основной удар пришелся на села Подгорное, Серпневое", - рассказали в сообществе.

Так, в селе Подгорное сорвало крышу со зданий Дома культуры и школы. А в Березино без крыши осталась школа и хлебный комбинат. Крыши жилых домов также пострадали от непогоды.

На фото видно, что сильный ветер повалил деревья, некоторые из них были выкорчеваны прямо из асфальта.

Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидациями последствий стихии, на это выделены средства.

Фото: Ураган под Одессой (facebook.com/bessarabiadom)