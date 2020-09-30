В Крыму из-за засухи "доили" облака: эксперимент оккупантов вышел боком (видео)

В оккупированном Крыму провалился эксперимент по воздействию на облака для вызова дождей. Самолет российского гидрометцентра ЯК-42Д, который прибыл на аннексированный украинский полуостров в Симферополь для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета без позитивного результата.

В итоге специалисты пришли к выводу, что вызвать осадки не удастся. Об этом 30 сентября передает российский "Интерфакс".

По словам начальника центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории в Московской области (РФ) Баграта Данеляна, украинские облака над Крымом "не все подходят - должны быть определенные параметры".

"Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий - подходящих облаков очень мало", - отметил он.

Данелян рассказал, что наблюдения синоптиков за облаками в Крыму длятся с 10 сентября, и только сейчас появилось некоторое количество "подходящих".

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%", - говорит специалист.

Планируют, что самолет-лаборатория налетает в оккупированном Крыму 25-35 часов. В то же время Данелян обращает внимание, что для кардинального изменения ситуации с засухой на полуострове этого совершенно недостаточно.

Тем временем в другие районы Крыма ворвалась непогода - Керчь и Севастополь 30 сентября сильно залило ливнями, и улицы городов подтопило обрушившимися проливными дождями.

Так, в Севастополе в некоторых местах вода поднялась до уровня фар автомобиля и даже выше, сообщает ForPost.

Реки воды с грязью неслись по многочисленным лестницам в районе Центрального холма, размывая тротуары. В городе возникли пробки, подтопило некоторые подъезды и торговые объекты, расположенные в подвальных или цокольных помещениях многоквартирных домов.

Дождь в Севастополе залил улицы и подтопил авто (фото: sevastopol.su)

В Керчи по улицам вместе с потоками воды неслись камни и грязь. Как передает Керчь.ФМ, в городе образовались многочисленные пробки из-за того, что низкие машины рисковали получить гидроудар.

Затопило также Центральный рынок и даже подъезды возле него.

В сети показали видео последствий непогоды.

Видео: Керчь накрыло сильным ливнем

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября мощный смерч в Крыму под Алуштой шокировал местных жителей, и в сети показали зрелищное видео.

Также мы писали о том, что недавно в Крыму навсегда исчезло красивейшее озеро - в сети показали грустные пейзажи.