У Криму "закипіло" Чорне море: фото видовищного природного явища

Чорне море (фото: pixabay.com)

У Криму через сильні морози можна було спостерігати незвичайне і дуже видовищне природне явище, як над гладдю Чорного моря підіймається своєрідний серпанок і над водою клубочиться пара.

Красиве фото, як "закипіло" море, опублікував блогер RoksolanaToday&КрымUA у своєму Twitter.

"ПАРує Чорне море. Фантастік!", - підписав він дивний кадр.

В Криму "закипіло" Чорне море (фото: twitter.com/KrimRt)

Такий захоплюючий ефект утворюється внаслідок значної різниці температури води і повітря, коли море не замерзає, а на поверхні виникає серпанок, наче пар при кипінні.

Зазначимо, що за даними синоптиків Українського гідрометцентру, в день публікації знімка на окупованому РФ півострові температура повітря становила +9... +11 градусів, вдень від 0 до +2 градусів вночі. Таким чином, фото, за всією видимістю, було зроблено раніше.

Так, близько тижня тому - 16 січня - в мережі з'явилися казкові знімки з засніженими краєвидами Криму, коли вдарили сильні морози. Тоді ж одесити насолоджувалися аналогічним видовищем з "киплячим" Чорним морем, що зняли у Південній Пальмірі на відео при температурі повітря до -20 градусів.