Крым на границе новой катастрофы: названа причина

В Крым из-за аномальной засухи заканчиваются запасы воды не только технической, но и питьевой. При этом страдает не только Крым, но и вся Европа. Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины составил прогноз по Крыму, а также рассказал о возможной катастрофе.

В этом году на территории Украины в Одесской области и на Крымском полуострове зафиксированы засухи. Но для Крыма ситуация с засухами в летний период сохраняется уже 6-й год: после 2014-го года перестал работать Северо-Крымский канал по всей длине в 410 километрах – от Новой Каховки до Керчи, что привело к обострению ситуации. Из-за этого возникла прямая зависимость от осадков, снега, которые наполняют местные водохранилища.

"Если раньше у северного, степного, восточного и юго-восточного Крыма была прямая зависимость от переброски стока, из-за чего там ежегодно наблюдался дефицит воды, то в этом году весь полуостров, даже западный и южный, ощутил сложности, а из-за малоснежной зимы, еще и дефицит стока", - пояснил эксперт в интервью "Обозревателю".

Эксперт прогнозирует, что Симферопольское водохранилище достаточно обмелело и, учитывая маловодье, питьевой воды может не хватить жителям Симферополя и Севастополя.

"Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает Севастополь, тоже имеет достаточно небольшие запасы. К тому же следует учесть потери в сети, недостаточность стока, поэтому Севастополь и Симферополь в первую очередь могут почувствовать нехватку воды. Я не говорю о восточной части полуострова – Керчь, Феодосия, где уже сейчас большие риски и в дальнейшем они будут только расти. Питьевой воды пока хватит, но ее подачу могут ограничивать", - резюмировал Яцюк.

Стоит отметить, что жители аннексированного Россией Крыма периодически делятся фотографиями природных аномалий в социальных сетях. Последствия жаркого и сухого июня также попали на фото. Издание "Крым.Реалии" показало плачевное состояние Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было самым крупным из наливных искусственных водоемов Крыма. Сейчас там очень мало воды. По трубам вода из территории Украины не поступает, и рассчитывать приходиться только на пополнение осадками.

В Крыму произошла экологическая катастрофа из-за нехватки воды (фото: krymr.com)

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