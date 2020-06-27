Крим на межі нової катастрофи: названо причину

В Криму через аномальну посуху закінчуються запаси води не тільки технічної, але і питної. При цьому страждає не тільки Крим, а й уся Європа. Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України склав прогноз по Криму, а також розповів про можливу катастрофу.

У цьому році на території України в Одеській області та на Кримському півострові зафіксовані посухи. Але для Криму ситуація з посухами у літній період зберігається вже 6-й рік: після 2014-го року перестав працювати Північно-Кримський канал по всій довжині в 410 кілометрів – від Нової Каховки до Керчі, що призвело до загострення ситуації. Через це виникла пряма залежність від опадів, снігу, які наповнюють місцеві водосховища.

"Якщо раніше у північного, степового, східного і південно-східного Криму була пряма залежність від перекидання стоку, через що там щорічно спостерігався дефіцит води, то в цьому році весь півострів, навіть західний і південний, відчув складності, а через малосніжну зиму, ще й дефіцит стоку", - пояснив експерт в інтерв'ю "Обозревателю".

Експерт прогнозує, що Сімферопольське водосховище досить обміліло і, враховуючи маловоддя, питної води може не вистачити жителям Сімферополя і Севастополя.

"Чорноріченське водосховище, яке забезпечує Севастополь, теж має досить невеликі запаси. До того ж слід врахувати втрати в мережі, недостатність стоку, тому Севастополь і Сімферополь в першу чергу можуть відчути нестачу води. Я не кажу про східну частину півострова – Керч, Феодосія, де вже зараз великі ризики й надалі вони будуть тільки зростати. Питної води поки вистачить, але її подачу можуть обмежувати", - резюмував Яцюк.

Варто відзначити, що жителі анексованого Росією Криму періодично діляться фотографіями природних аномалій в соціальних мережах. Наслідки спекотного і сухого червня також потрапили на фото. Видання "Крим.Реалії" показало плачевний стан Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було найбільшим з наливних штучних водойм Криму. Зараз там дуже мало води. По трубах вода з території України не надходить, і розраховувати доводиться тільки на поповнення опадами.

У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (фото: krymr.com)

Нагадаємо, в Коктебелі сталася екологічна катастрофа, коли під час дощу в море виливалися потоки фекалій.

Раніше місцеві жителі Криму знаходилися в жаху від того, що гине урожай.