В Крыму россиянин с матом набросился на пенсионерку из-за упрека "понаехали тут" (видео)
В оккупированном Крыму в одном из симферопольских автобусов произошел конфликт между пенсионеркой и россиянином, который приехал на аннексированный РФ украинский полуостров. Инцидент снял на видео очевидец.
Ролик опубликован 13 апреля на Facebook-странице "Вартові еспресо".
На кадрах видно, что иностранец резко отреагировал на упрек женщины в свой адрес - мол, "понаехали в Крым".
Мужчина вскочил с места, подошел к пассажирке и стал громко ругаться, угрожать и хамить, не стесняясь в выражениях.
Другие пассажиры в салоне транспорта пытались успокоить агрессивного россиянина, один из мужчин загородил собой пенсионерку, чтобы, очевидно, не допустить рукоприкладства.
"Э, слышь, ты, понаехала... Я подошел... Ты че орешь на меня!? Я понаехал!? Я с Сибири приехал, и че? Села, бл**ь! Кто понаехал!? Слышь, ты, я в Россию приехал!... Молчи, бл**ь! Ты в Украине жила! Э, ты, замолчи, бл**ь! А я в Россию приехал!..." - кричал россиянин, утверждая, что он приехал "к себе домой в Россию" (предупреждаем, видео содержит нецензурную лексику!)
Видео: В Симферополе в автобусе россиянин грубо нахамил пенсионерке, которая назвала его "понаехавшим в Крым"
Ранее мы писали, что в Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года, и было ли лучше на украинском полуострове до оккупации.
Напомним, что перед этим Москва нашла крайних в сложной ситуации с водоснабжением в Крыму и внезапно обвинила крымчан в проблемах с водой.