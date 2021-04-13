В Крыму россиянин с матом набросился на пенсионерку из-за упрека "понаехали тут" (видео)

В оккупированном Крыму в одном из симферопольских автобусов произошел конфликт между пенсионеркой и россиянином, который приехал на аннексированный РФ украинский полуостров. Инцидент снял на видео очевидец.

На кадрах видно, что иностранец резко отреагировал на упрек женщины в свой адрес - мол, "понаехали в Крым".

Мужчина вскочил с места, подошел к пассажирке и стал громко ругаться, угрожать и хамить, не стесняясь в выражениях.

Другие пассажиры в салоне транспорта пытались успокоить агрессивного россиянина, один из мужчин загородил собой пенсионерку, чтобы, очевидно, не допустить рукоприкладства.

"Э, слышь, ты, понаехала... Я подошел... Ты че орешь на меня!? Я понаехал!? Я с Сибири приехал, и че? Села, бл**ь! Кто понаехал!? Слышь, ты, я в Россию приехал!... Молчи, бл**ь! Ты в Украине жила! Э, ты, замолчи, бл**ь! А я в Россию приехал!..." - кричал россиянин, утверждая, что он приехал "к себе домой в Россию" (предупреждаем, видео содержит нецензурную лексику!)

Видео: В Симферополе в автобусе россиянин грубо нахамил пенсионерке, которая назвала его "понаехавшим в Крым"