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Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года

Симферополь, Суббота 06 февраля 2021 09:56
Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года
Крымчане сравнили жизнь на полуострове до и после российской оккупации (иллюстративное фото: atr.ua)
Автор: Владимир Костырин

Жители оккупированного Россией Крыма рассказали о ситуации и уровне жизни на полуострове до и после аннексии украинского полуострова. Такой вопрос с просьбой сравнения прозвучал от россиянина в одном из симферопольских пабликов.

Об этом рассказал блогер с ником "КРЫМский бандеровец" в своем Twitter.

Также он опубликовал скрины с перепиской, где крымчане поделились воспоминаниями, как им жилось раньше до оккупации РФ и оценили нынешнюю ситуацию.

"Крым. Снова экстремизм на паблике Симферополя. Понаехавший рашист попытался выяснить, было ли в Крыму лучше или хуже до 2014 года... Прочтите все сообщения крымчан и понаехов", - пишет блогер.

Пользователи сети в большинстве рассказывают об ухудшении уровня жизни, жалуются на дороговизну и низкие зарплаты, отмечают проблемы со свободой слова. Прочем, находятся и те, кому все нравится и кто убежден, что на полуострове живется припеваючи.

  • Цены как в Москве... только там зарплаты по 50-70 т. А тут 20... зато в России
  • Если смотреть с точки зрения цен, то лучше точно не стало. Теперь вот озера и берег моря тоже стали огораживать. Сейчас более или менее решили с электричеством, но с водой беда. Как и с Интернетом и мобильной связью. Количество обиженных большое от низкого уровня жизни.
  • Лучшего в сравнении с Украиной не вижу... пока что
  • До
  • Так хреново мы еще не жили! Вне Украины Крым - ущербный! Подло поступила РФ
  • Раньше, наверное, лучше. Все было ответственно, качественнее, все были равные, даже скажем добрее...
  • 50 на 50
  • Переписывать все очень трудно и долго. Я не очень довольна
  • Надоело
  • Лучше было конечно
  • Было свободнее
  • Свободы слова меньше стало. Люди стали политичнее более. Продукты питания намного хуже по качеству

Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 годаБыло лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года

Россиянин попросил крымчан сравнить жизнь на полуострове до и после 2014 года (фото: скрин twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, что не так давно Москва нашла крайних в сложной ситуации с водоснабжением на оккупированном украинском полуострове и внезапно обвинила крымчан в проблемах с водой.

Ранее мы писали, что крымчане разнесли в сети россиянку за "крымнаш", которая пожаловалась на негативное отношение местных к РФ.

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Новости Украины Жизнь Крымуровень жизниоккупированные территории

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