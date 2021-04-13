У Криму росіянин з лайкою накинувся на пенсіонерку через докір "понаїхали тут" (відео)

В окупованому Криму в одному з сімферопольських автобусів стався конфлікт між пенсіонеркою та росіянином, який приїхав на анексований РФ український півострів. Інцидент зняв на відео очевидець.

На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - мовляв, "понаїхали в Крим".

Чоловік схопився з місця, підійшов до пасажирки та став голосно лаятись, погрожувати і грубіянити, не соромлячись у виразах.

Інші пасажири в салоні транспорту намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою пенсіонерку, щоб, очевидно, не допустити рукоприкладства.

"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти чо кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!..." - кричав росіянин, стверджуючи, що він приїхав "до себе додому в Росію" (попереджаємо, відео містить нецензурну лексику!)

Відео: У Сімферополі в автобусі росіянин грубо нахамив пенсіонерці, яка назвала його "понаїхавшим у Крим"