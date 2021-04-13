У Криму росіянин з лайкою накинувся на пенсіонерку через докір "понаїхали тут" (відео)
В окупованому Криму в одному з сімферопольських автобусів стався конфлікт між пенсіонеркою та росіянином, який приїхав на анексований РФ український півострів. Інцидент зняв на відео очевидець.
Ролик опубліковано 13 квітня на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".
На кадрах видно, що іноземець різко відреагував на докір жінки на свою адресу - мовляв, "понаїхали в Крим".
Чоловік схопився з місця, підійшов до пасажирки та став голосно лаятись, погрожувати і грубіянити, не соромлячись у виразах.
Інші пасажири в салоні транспорту намагалися заспокоїти агресивного росіянина, один з чоловіків загородив собою пенсіонерку, щоб, очевидно, не допустити рукоприкладства.
"Е, чуєш, ти, понаїхала... Я підійшов... Ти чо кричиш на мене!? Я понаїхав!? Я з Сибіру приїхав, і чо? Сіла, бл**ь! Хто понаїхав!? Чуєш, ти, я в Росію приїхав!... Мовчи, бл**ь! Ти в Україні жила! Е, ти, замовкни, бл**ь! А я в Росію приїхав!..." - кричав росіянин, стверджуючи, що він приїхав "до себе додому в Росію" (попереджаємо, відео містить нецензурну лексику!)
Відео: У Сімферополі в автобусі росіянин грубо нахамив пенсіонерці, яка назвала його "понаїхавшим у Крим"
Раніше ми писали, що у Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року, і чи було краще на українському півострові до окупації.
Нагадаємо, що перед цим Москва знайшла крайніх у складній ситуації з водопостачанням у Криму і раптово звинуватила кримчан проблеми з водою.