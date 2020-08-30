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В Крыму пронесся мощный торнадо: впечатляющее видео стихии

Автор: Роман Мирончук

Мощный торнадо был замечен в Крыму

В аннексированном Крыму пронесся внушительный торнадо. Стихию заметили в Сакском и Черноморском районах. При этом очевидцы сняли все на видео недалеко от Евпатории.

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Огромный торнадо образовался неподалеку от побережья. Его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря. Видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Стоит отметить, что время от времени местные жители полуострова сталкиваются с торнадо. Обычно они возникают в приморских районах.

Напомним, что под Харьковом пронесся торнадо из песка. Его заметили и сняли на видео в городе Изюм. Такой смерч по-научному называют "песчаным", или "пыльным" вихрем.

В отличие от обычного смерча, он не связан с облаками. Столб из пыли, песка, мелкого мусора и камней может возникнуть у поверхности земли днем в малооблачную погоду. Это происходит, когда солнечные лучи сильно нагревают земную поверхность.

У такого вихря вертикальная или слегка наклоненная к горизонту ось вращения. При этом его высота обычно составляет от 10 до 20 метров, но иногда она может достигать несколько десятков метров. Диаметр смерча – 1-5 метра. Он может существовать от нескольких секунд до 1-2 минут.

Ранее в Запорожье очевидцы засняли впечатляющую пыльную бурю. Ветер поднимал песок с земли и сильными порывами нес его по улицам, в разные стороны.

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