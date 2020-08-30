У Криму пронісся потужний торнадо: вражаюче відео стихії

У анексованому Криму пронісся значний торнадо. Стихію помітили в Сакському та Чорноморському районах. При цьому очевидці зняли все на відео недалеко від Євпаторії.

Величезний торнадо утворився неподалік від узбережжя. Його можна було спостерігати навіть у місцях, віддалених від моря. Відео опублікував Telegram-канал "Подъем".

Варто зазначити, що час від часу місцеві жителі півострова стикаються з торнадо. Зазвичай вони виникають в приморських районах.

Нагадаємо, що під Харковом пронісся торнадо з піску. Його помітили і зняли на відео в місті Ізюм. Такий смерч по-науковому називають "піщаним", або "пиловим" вихором.

На відміну від звичайного смерчу, він не пов'язаний з хмарами. Стовп з пилу, піску, дрібного сміття і каміння може виникнути у поверхні землі повітря в малохмарну погоду. Це відбувається, коли сонячні промені сильно нагрівають земну поверхню.

У такого вихору вертикальна або злегка нахилена до горизонту вісь обертання. При цьому його висота зазвичай становить від 10 до 20 метрів, але іноді вона може досягати кілька десятків метрів. Діаметр смерчу – 1-5 метра. Він може бути від кількох секунд до 1-2 хвилин.

Раніше в Запоріжжі очевидці зняли вражаючу пилову бурю. Вітер підіймав пісок з землі і сильними поривами ніс його вулицями, в різні боки.