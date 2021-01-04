В Крыму пересохло очень важное водохранилище: воды совсем не осталось

В оккупированном Россией Крыму полностью пересохло стратегическое водохранилище. На полуостров прекращена подача воды из Симферопольского водохранилища, а также Тайганского и Белогорского водохранилищ.
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец".
Он продемонстрировал на снимке, как сейчас выглядит Симферопольское водохранилище.
"Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фотографии блогер.
На опубликованном видео можно наблюдать масштаб экологической катастрофы в Крыму.
В комментариях под роликом украинцы высказывают свои эмоции.
Как мы писали ранее, временно аннексированный Крым лишился еще одного природного достояния.