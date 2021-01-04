У Криму пересохло дуже важливе водосховище: води зовсім не залишилося

В окупованому Росією Криму повністю пересохло стратегічне водосховище. На півострів припинена подача води з Сімферопольського водосховища, а також Тайганського і Білогірського водосховищ.
Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець".
Він продемонстрував на знімку, як зараз виглядає Сімферопольське водосховище.
"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фотографії блогер.
На опублікованому відео можна спостерігати масштаб екологічної катастрофи в Криму.
У коментарях під роликом українці висловлюють свої емоції.
Як ми писали раніше, тимчасово анексований Крим позбувся ще одного природного надбання.