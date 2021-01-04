У Криму пересохло дуже важливе водосховище: води зовсім не залишилося

В окупованому Росією Криму повністю пересохло стратегічне водосховище. На півострів припинена подача води з Сімферопольського водосховища, а також Тайганського і Білогірського водосховищ.

Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець".

Він продемонстрував на знімку, як зараз виглядає Сімферопольське водосховище.

"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фотографії блогер.

Сімферопольське водосховище в Криму пересохло (фото: https://twitter.com/CrimeaUA1)

На опублікованому відео можна спостерігати масштаб екологічної катастрофи в Криму.

У коментарях під роликом українці висловлюють свої емоції.

Окупаційні війська, члени сімей та інші понаєхи - ось, хто випив усю воду. До 2014 року всім всього було достатня, всі жили мирно в багато і в РФ і в Україні.

Настав час россіянцям переїжджати на федерацію. Хто раніше поїде, той дорожче продасть нерухомість.

Українці радіють не тому що кримчанам погано. А тому що у окупантів з'являється геморой. Окупант і загарбник повинен бути покараний.

Що ви, панове, скиглите. Ні води, ні води. Путін говорив, що проблем у Криму з водою немає. Він сказав, що води під Азовським морем досить. Та й в море води багато (як в одному, так і в іншому). Пийте, було б бажання.

Як ми писали раніше, тимчасово анексований Крим позбувся ще одного природного надбання.