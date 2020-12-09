В Крыму пересохло стратегическое водохранилище: осталась лужица

В Крыму пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для столицы оккупированного полуострова - Симферополя.

Так, появились печальные фото растрескавшейся пустыни и лужицы, которые теперь лишь напоминают о большом водохранилище. Кадры разместил блогер RoksolanaToday & КрымUA в Twitter.

"Аянское водохранилище, Симферополь отсюда "пил", ну что - все сушите весла, завернитесть в простыню и ползите на Абдал из свох человековейников, балалайки. Ну, а жить хотите - за мост. Там речки у вас, озера и прочая байда... - пишет блогер и добавляет. - Не представляю даже, что мы переживем перед возвращением в Украину".

В Крыму пересохло Аянское водохранилище под Симферополем (фото: twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией.

"В Симферополі заборонили мити руки перед обідом.

Опресняйте, товарищи, опресняйте.

У них Дон обмелел, им некуда ползти этим хозяйственникам.

Сибирь наш!" - пишут фолловеры.

Отметим, что скандально известная Наталья Поклонская даже обратилась к миллиардеру и изобретателю Илону Маску из-за критической ситуации с водой на полуострове.

Ранее мы писали, что в Крыму воду для людей хотят качать из озера, которое раньше предназначалось для хранения отходов.

Также сообщалось, что на полуострове строили водовод и наткнулись на 5000-летнее поселение.