У Криму пересохло стратегічне водосховище: залишилася калюжка

У Криму пересохло стратегічно важливе Аянське водосховище, яке було джерелом води для столиці окупованого півострова - Сімферополя.

Так, з'явилися сумні фото розтрісканої пустелі і калюжки, які тепер лише нагадують про велике водосховище. Кадри розмістив блогер RoksolanaToday & КрымUA в Twitter.

"Аянське водосховище, Сімферополь звідси "пив", ну що - все сушіть весла, заверніться в простирадло і повзіть на Абдал зі свох "человековейніков", балалайки. Ну, а жити хочете - за міст. Там річки у вас, озера та інша байда... - пише блогер і додає. - Не уявляю навіть, що ми переживемо перед поверненням в Україну".

В Криму пересохло Аянське водосховище під Сімферополем (фото: twitter.com/KrimRt)

У коментарях користувачі іронізують над ситуацією.

"У Сімферополі заборонили мити руки перед обідом.

Опріснюйте, товариші, опріснюйте.

У них Дон обмілів, їм нікуди повзти цим господарникам.

Сибір наш!" - пишуть фоловери.

Зазначимо, що скандально відома Наталія Поклонська навіть звернулася до мільярдера і винахідника Ілона Маска через критичну ситуацію з водою на півострові.

Раніше ми писали, що в Криму воду для людей хочуть качати з озера, яке раніше призначалося для зберігання відходів.

Також повідомлялося, що на півострові будували водовід і натрапили на 5000-літнє поселення.