В Крыму пересохли реки, которые обеспечивали полуостров пресной водой

В оккупированном Россией Крыму пересохли реки, которые наполняли хранилища и обеспечивали полуостров пресной водой. Речь идет о реках Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.

По словам местных жителей, теперь на месте ручьев остались только лужи с мертвой рыбой. Об этом передает "Сегодня".

Как объясняют обмеление водоемов гидрометеорологи аннексированной территории, реки просто не пережили очень жаркое лето с малыми осадками.

Пересохшие реки наполняли хранилища, которые обеспечивали хозяйства питьевой водой.

Кроме этих пяти рек, ранее в июле зафиксировали сильное обмеление Чернореченского водохранилища в Байдарской долине, на котором даже возникли островки и отмели. Водохранилище является основным источником водоснабжения Севастополя.

За полтора месяца его водная площадь значительно уменьшилась, и крымчане признаются, что не помнят такого низкого уровня воды в это время года.

Видео: В Крыму пересохли реки Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу

Ранее сообщалось, что воды в оккупированном Севастополе хватит до декабря, но в городе не хотят вводить график подачи воды.

Также мы писали о том, что в Крыму реки превратились в ручьи из-за аномальной засухи, по "вине" которой также стремительно уменьшается вода в Белогорском и Тайганском водохранилищах в Белогорском районе.