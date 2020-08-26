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Воды в оккупированном Севастополе хватит до декабря

Севастополь, Среда 26 августа 2020 17:38
Воды в оккупированном Севастополе хватит до декабря
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Водохранилище аннексированного Севастополя, питающее город, наполнено на треть. Этих запасов хватит до декабря.

Об этом 26 августа сообщил журналистам подконтрольный Кремлю "замглавы Севастополя" Владимир Базаров, передает "Крым.Реалии".

По его словам, в городе не будут вводить график подачи воды.

"В Крыму и соседнем Краснодарском крае некоторые города перешли на график подачи воды. У нас ситуация несколько лучше, на сегодня в водохранилище 22,5 тыс. кубов воды - примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно до декабря месяца. Пока живем спокойно, график не вводим", - сказал он.

Он уточнил, что с начала года в Севастополе вводили меры по экономии воды: увеличен дебет водозабора, изменена система очистки фильтров, активизированы все скважины в садовых товариществах, прекращена подача питьевой воды для технических нужд.

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что на сегодня нет оснований для гуманитарной катастрофы в оккупированном Крыму из-за нехватки воды; на полуострове достаточно воды для его населения.

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