В Крыму пересох самый высокий водопад Украины: как он сейчас выглядит

В оккупированном Крыму пересох водопад Учан-Су. Он известен тем, что является самым высоким водопадом в Украине. Кроме того, он всегда привлекал туристов, и считается одной из главных "визитных карточек" полуострова.

Об удручающей новости стало известно еще в октябре, когда туристы пришли полюбоваться на величественное зрелище, а увидели просто каменистую сухую скалу.

Водопад Учан-Су (видео: YouTube)

По состоянию на конец октября ситуация не изменилась в лучшую сторону. Воды там до сих пор нет. И это хорошо видно на новом видео, которое было опубликовано 31 числа.

Водопад Учан-Су (видео: YouTube)

Вода с водопада Учан-Су падала с высоты 98,5 метров. Традиционно жарким летом водопад терял мощность и превращался в несколько ручейков, но этой осенью он абсолютно высох.

Учан-Су расположен на одноименной реке и находится на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри, в 6 км к северу от Ялты. Название водопада в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает "летящая вода".

В 1947 году водопад Учан-Су объявили заповедным, с 1973 года его месторасположение находится в пределах территории Ялтинского государственного горно-лесного заповедника.

Напомним, в сети показали "чистейшие" воды рек в Крыму. На полуострове катастрофически пересыхают реки, а пресной воды почти не осталось.

Ранее мы писали о том, что воду для Крыма хотят качать из озера для хранения отходов.