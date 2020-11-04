У Криму пересох найвищий водоспад України: як він зараз виглядає

В окупованому Криму пересох водоспад Учан-Су. Він відомий тим, що є найвищим водоспадом в Україні. Крім того, він завжди приваблював туристів, і вважається однією з головних "візитних карток" півострова.

Про гнітючу новину стало відомо ще в жовтні, коли туристи прийшли помилуватися на величне видовище, а побачили просто кам'янисту суху скелю.

Водоспад Учан-Су (відео: YouTube)

За станом на кінець жовтня ситуація не змінилася в кращу сторону. Води там досі немає. І це добре видно на новому відео, яке було опубліковано 31 числа.

Водоспад Учан-Су (відео: YouTube)

Вода з водоспаду Учан-Су падала з висоти 98,5 метрів. Традиційно жарким літом водоспад втрачав потужність і перетворювався в кілька потічків, але цієї осені він абсолютно висох.

Учан-Су розташований на однойменній річці і знаходиться на висоті 390 метрів над рівнем моря, на південному схилі гори Ай-Петрі, в 6 км на північ від Ялти. Назва водоспаду в перекладі з південного діалекту кримськотатарської мови означає "вода, що летить".

У 1947 році водоспад Учан-Су оголосили заповідним, з 1973 року його розташування знаходиться в межах території Ялтинського державного гірничо-лісового заповідника.

Нагадаємо, в мережі показали "чисті" води річок в Криму. На півострові катастрофічно пересихають річки, а прісної води майже не залишилося.

Раніше ми писали про те, що воду для Криму хочуть качати з озера для зберігання відходів.