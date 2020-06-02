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В Крыму провал курортного сезона показали на фото: грязь, вонь и разруха

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 11:28
В Крыму провал курортного сезона показали на фото: грязь, вонь и разруха
В аннексированном Крыму курортные города продолжают разрушаться (коллаж: РБК-Украина)

На побережье Крыма курортные города в ужасных условиях

Аннексированному Россией Крыму грозит серьезный провал сезона 2020 из-за ужасного состояния побережий в курортных городах.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% показал в сети фото с морской набережной Коктебеля и Алушты, на которых видна полнейшая разруха - прямо из-под асфальта течет канализация, повсюду ржавчина, дороги разбиты.

"Вот так выглядит Коктебель. Готов к внутреннему и внешнему туризму. 29 мая 2020. С видом на Карадаг. Коктебель приглашает! - написала блогер и добавила - Коктебель. Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй у холма Юнге..."

В Крыму показали "готовность" к курортному сезону (twitter.com/KrimRt)

Пользователи в комментариях называют это все "запахом русского мира".

"Боже мой, как же там все уныло и беспросветно. А ведь это реальная среда обитания россиян - разруха в г**не"; Это запах русского мира, все нормально расходимся; Отроги мордора..." - отмечают комментаторы.

В Крыму показали готовность к курортному сезону (twitter.com/KrimRt)

В Крыму провал курортного сезона показали на фото: грязь, вонь и разруха

Так выглядит набережная Алушты (twitter.com/KrimRt)

Отметим, что эксперты прогнозируют полный провал туристического сезона в 2020 году на полуострове. В Крыму поток отдыхающих в может упасть до критического минимума. При этом люди ехали туда, даже несмотря на плохое состояние инфраструктуры. Но в этом году ситуацию усугубит пандемия коронавируса.

Главная проблема состоит в том, что Крым живет за счет летнего оздоровительного сезона. А в этом году бизнес и рядовых жителей могут ждать серьезные неприятности.

Как мы писали ранее, Крым постигла экологическая катастрофа.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Крым
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