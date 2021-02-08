В Крыму нашли еще один дворец Путина: что скрывается за двумя заборами

Журналисты обнаружили еще один дворец Владимира Путина. На этот раз он находится в оккупированном Крыму, недалеко от поселка Олива. Летняя дача прячется за двумя заборами, первый из которых высотой в шесть метров и на нем установлено множество камер видеонаблюдения.

Об этом говорится в сюжете " Крым.Реалии ".

Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы). При этом Путин занимает сразу две государственные дачи. Его безопасностью занимаются Росгвардия и Федеральная служба охраны.

На закрытой территории стоят глушилки, которые не позволяют дронам подняться над дачами. И это не просто так, ведь скрывать от посторонних глаз президенту РФ есть что.

За высокими заборами находится несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. При этом соседями Путина являются экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

Стоит отметить, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Бортников и Путин - заказчики его отравления.

По словам политолога из Крыма Евгении Горюновой, Путину все эти резиденции нужны, чтобы покрасоваться перед своим окружением и самим собой. Таким образом, он показывает, что ему можно все.

За безопасность первых лиц России также отвечают военные водолазы. По словам местного жителя, на пляж можно прийти покупаться, когда никого нет на даче.

В Крыму обнаружили еще один дворец Путина (видео: YouTube)