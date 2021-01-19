Как выглядит секретный дворец Путина: фото и видео

Дворец Путина в Геленджике появился на видео (коллаж: РБК-Украина)

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его площадь составляет 17691 кв. м.

Антикоррупционеры называют этот дворец государством в государстве и "самым большим путинским секретом". По их словам, на резиденцию потратили 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов). Об этом рассказал Навальный на своем YouTube-канале.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Он отметил, что "попасть" в дворец появилась возможность благодаря подрядчику, который работал на этом объекте и был ошеломлен размахом строительства и безумными ценами на мебель. Он прислал оппозиционеру детальный архитектурный план дачи Путина.

Итальянский архитектор построил этот дворец в итальянском стиле. Вот его главный вход.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Из двора можно попасть в читальню.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

В доме также есть шикарное фойе с баром.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Кроме того, внутри дворца Путина находится полноценный театр с двухэтажным зрительным залом.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Навальный рассказал, что президент увлекается кальянами, поэтому в доме также есть кальянная. Там тоже есть небольшая сцена, на которой при желании устанавливается шест.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

В дворце также существует огромное личное казино президента. Там есть два карточных стола и рулетка.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Из казино можно попасть в игровой зал. Здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном, а остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Данное помещение называется залом развлекательных игр, где возле автоматов стоят золоченые кресла, которые стоят по 700 тысяч рублей (9,5 тысячи долларов) за штуку.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Также Навальный показал роскошную спальную Путина, которая сначала начинается с первой гостиной, а оттуда уже можно попасть в будуар.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

В ванной комнате вокруг джакузи стоят мраморные колоны.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

У Путина также есть виноградники и винодельня, площадью 5200 кв. м. Также там есть собственная вертолетная площадка. Рядом есть огромная дача на 2389 кв. м. Рядом находится спа-комплекс площадью 3201 кв. м. Тут же есть искусственный пруд с домиком для птиц.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Возле дворца есть оранжерея, площадью 2,5 тысячи кв. м.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Дальше можно увидеть гигантский 80-метровый мост, который ведет к чайному домику.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Также у президента есть собственный подземный хоккейный комплекс, и много других зданий, включая общежития для рабочих.

Дворец Путина в Геленджике (скриншот с видео)

Дворец Путина в Геленджике (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина и заявили, что это не правда.

Ранее у Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России.